|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08
Rainbow написав:
Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві
Ну і підійдіть у відділення, вони вам заяву роздрукують, в ній підпишетесь, з наступного дня відключать.
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2583
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81784
|9659985
|
|
|374
|52440
|
|
|15531
|2145068
|
|