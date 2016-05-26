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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08
Rainbow написав:
Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві
Ну і підійдіть у відділення, вони вам заяву роздрукують, в ній підпишетесь, з наступного дня відключать.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10
Vorlon написав: Rimlyanin1 написав:
Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!
Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.
Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:50
ramaz написав:
Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
Вам повезло. У меня тоже все без страховки, кроме Идеи Онлайн, которую в отделениях не открывают. Было сказано прямо: без страховки для вас предложений нет.
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