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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3872387338743875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08

  Rainbow написав:Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві :D

Ну і підійдіть у відділення, вони вам заяву роздрукують, в ній підпишетесь, з наступного дня відключать.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2583
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10

  Vorlon написав:
  Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!

Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.

Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:50

  ramaz написав:Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?

Вам повезло. У меня тоже все без страховки, кроме Идеи Онлайн, которую в отделениях не открывают. Было сказано прямо: без страховки для вас предложений нет.
Vorlon
 
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