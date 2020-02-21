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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3872387338743875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08

  Rainbow написав:Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві :D

Ну і підійдіть у відділення, вони вам заяву роздрукують, в ній підпишетесь, з наступного дня відключать.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10

  Vorlon написав:
  Rimlyanin1 написав:Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!

Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.

Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:50

  ramaz написав:Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?

Вам повезло. У меня тоже все без страховки, кроме Идеи Онлайн, которую в отделениях не открывают. Было сказано прямо: без страховки для вас предложений нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:59

На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:04

  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

Взагалі нічого не делать...йти у відділення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:08

  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

Оформляйте по ссылке у меня в подписи заявку, когда позвонит девочка, скажите ей что нужна Кредитка, и мы с вам получим кешбек. Через время заполните ещё раз заявку, когда позвонит, скажите, что нужна дебетка - получим ещё раз кешбек
За каждую отдельную заявку и получение по не карты в отделении отдельный кешбек
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 21 лют, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Просить оформить дебетку во время звонка общения с представителем банка по телефону. В отделении будет уже поздно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:29

  Stringer написав:
  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

Оформляйте по ссылке у меня в подписи заявку, когда позвонит девочка, скажите ей что нужна Кредитка, и мы с вам получим кешбек. Через время заполните ещё раз заявку, когда позвонит, скажите, что нужна дебетка - получим ещё раз кешбек
За каждую отдельную заявку и получение по не карты в отделении отдельный кешбек

Хочуть люди через сайт...це їх право.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:36

  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

писалось и не раз.
1 заявка по рефке 1 карта на получении, все что получите с ней будет уже без рефбонуса.
поэтому после звонка ГЛ называем что хотим получить (кк,дк МАСТЕР ИЛИ ВИЗА) и идем в отделение.
после получения квест повторяем необходимое кол-во раз.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:44

Ребята, подскажите, как поступить, заказывал коко креди и именную деби, но одобрели 0 кредит, решил не брать и ничего не подписывать, пришла смс, что уплатите 50грн задолженности, якобы за выпуск, ответил ничего платить не буду, не насчитают ли задолженности, подчеркну, не активировал карту и не был в отделении.
melkh
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