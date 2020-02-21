|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:08
Rainbow написав:
Замовив дзвінок у додатку, мені передзвонили, сказали звертатись у відділення і відключать по заяві
Ну і підійдіть у відділення, вони вам заяву роздрукують, в ній підпишетесь, з наступного дня відключать.
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2583
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:10
Vorlon написав: Rimlyanin1 написав:
Нікого не можуть заставити страхуватися. Це додаткова послуга і потрібна згода. Висновок - якщо дивитися на всю ситуацію з видачею мені кредитки, то з боку працівниці банку це було ШАХРАЙСТВО!
Не могут? Вы в каком таком идеальном мире живёте? В Идее, например, говоришь категорическое нет, а тебе в ответ - ну значит и кредитки тоже нет (то есть шанс получить её в этом случае резко падает). И всё очень просто.
Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:50
ramaz написав:
Всё кредитки, которые я открывал были открыты без страховки. В том числе в Идее. Несмотря на все попытки персонала варить страховку. Что я делаю не так?
Вам повезло. У меня тоже все без страховки, кроме Идеи Онлайн, которую в отделениях не открывают. Было сказано прямо: без страховки для вас предложений нет.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:59
На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:04
Striker написав:
На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Взагалі нічого не делать...йти у відділення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32623
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:08
Striker написав:
На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Оформляйте по ссылке у меня в подписи заявку, когда позвонит девочка, скажите ей что нужна Кредитка, и мы с вам получим кешбек. Через время заполните ещё раз заявку, когда позвонит, скажите, что нужна дебетка - получим ещё раз кешбек
За каждую отдельную заявку и получение по не карты в отделении отдельный кешбек
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 21 лют, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:10
Striker написав:
Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Просить оформить дебетку во время звонка общения с представителем банка по телефону. В отделении будет уже поздно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1705
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:29
Stringer написав: Striker написав:
На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
Оформляйте по ссылке у меня в подписи заявку, когда позвонит девочка, скажите ей что нужна Кредитка, и мы с вам получим кешбек. Через время заполните ещё раз заявку, когда позвонит, скажите, что нужна дебетка - получим ещё раз кешбек
За каждую отдельную заявку и получение по не карты в отделении отдельный кешбек
Хочуть люди через сайт...це їх право.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32623
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:36
Striker написав:
На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
писалось и не раз.
1 заявка по рефке 1 карта на получении, все что получите с ней будет уже без рефбонуса.
поэтому после звонка ГЛ называем что хотим получить (кк,дк МАСТЕР ИЛИ ВИЗА) и идем в отделение.
после получения квест повторяем необходимое кол-во раз.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2261
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:44
Ребята, подскажите, как поступить, заказывал коко креди и именную деби, но одобрели 0 кредит, решил не брать и ничего не подписывать, пришла смс, что уплатите 50грн задолженности, якобы за выпуск, ответил ничего платить не буду, не насчитают ли задолженности, подчеркну, не активировал карту и не был в отделении.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81787
|9660672
|
П'ят 21 лют, 2020 21:43
ruvex
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17533
|2466114
|
|
|6708
|1490162
|
П'ят 21 лют, 2020 20:42
klug
|