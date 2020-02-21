melkh написав:Ребята, подскажите, как поступить, заказывал коко креди и именную деби, но одобрели 0 кредит, решил не брать и ничего не подписывать, пришла смс, что уплатите 50грн задолженности, якобы за выпуск, ответил ничего платить не буду, не насчитают ли задолженности, подчеркну, не активировал карту и не был в отделении.
Перший раз такет чую. Ні кредит КОКО ні дебіт не брали? А яким макаром замовляли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку, воспользуюсь чей то реыералкой, но при условии, если кто то откроет по моей ссылке. Как говорится баш на баш.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку, воспользуюсь чей то реыералкой, но при условии, если кто то откроет по моей ссылке. Как говорится баш на баш.
Це діловий підхід.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?
писалось и не раз. 1 заявка по рефке 1 карта на получении, все что получите с ней будет уже без рефбонуса. поэтому после звонка ГЛ называем что хотим получить (кк,дк МАСТЕР ИЛИ ВИЗА) и идем в отделение. после получения квест повторяем необходимое кол-во раз.
А сразу нельзя оформить 2 заявки, чтобы не ходить 2 раза?
anis , Вашей ссылкой в свое время воспользовался и открыл Кредитку. Но тут хочу,чтобы был взаимозачет, возможно,кто то также собирался открывать Дебетку. Почему не объединить усилия? Каждый получит Двойной бонус по итогу.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку...
_PORT_UA написав:Почему не объединить усилия? Каждый получит Двойной бонус по итогу.
Потому что связываться с тем, кто хочет открыть еще одну дебетку - это не двойной бонус, а одинарный в лучшем случае - две дебетки два бонуса не дадут. Ну а если вы имели в виду нечто другое чем написали, то опять таки, где гарантия, что только в одном предложении вы это сделали?
P.S. Напомнило мне лохотронную рекламу на борде: Мегиго! Сім'я на 99% щасливіша разом з ним, ніж без нього. Все порываюсь сфоткать и отправить жалобу в Антимонопольный как вижу его, да все времени нет.
melkh написав:Квесторе_поверніться раніше нічого не брав, замовляв через теле, залишив заявку на ГЛ, сказали, що передали в техн відділ.
Виглядає що Вам випустили КОКОдебіт іменну за 50 грн. А ви не хочете її забирати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
_PORT_UA Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.