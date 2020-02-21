Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59

Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку, воспользуюсь чей то реыералкой, но при условии, если кто то откроет по моей ссылке. Как говорится баш на баш.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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