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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38743875387638773878>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:54

  melkh написав:Ребята, подскажите, как поступить, заказывал коко креди и именную деби, но одобрели 0 кредит, решил не брать и ничего не подписывать, пришла смс, что уплатите 50грн задолженности, якобы за выпуск, ответил ничего платить не буду, не насчитают ли задолженности, подчеркну, не активировал карту и не был в отделении.

Перший раз такет чую.
Ні кредит КОКО ні дебіт не брали?
А яким макаром замовляли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку, воспользуюсь чей то реыералкой, но при условии, если кто то откроет по моей ссылке. Как говорится баш на баш.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:01

_PORT_UA берите любую ссылку и открывайте себе карту, тут не особо любят пользоваться ссылками у зазывающих :wink:
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:02

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку, воспользуюсь чей то реыералкой, но при условии, если кто то откроет по моей ссылке. Как говорится баш на баш.

Це діловий підхід. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:09

  anis написав:
  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

писалось и не раз.
1 заявка по рефке 1 карта на получении, все что получите с ней будет уже без рефбонуса.
поэтому после звонка ГЛ называем что хотим получить (кк,дк МАСТЕР ИЛИ ВИЗА) и идем в отделение.
после получения квест повторяем необходимое кол-во раз.

А сразу нельзя оформить 2 заявки, чтобы не ходить 2 раза?
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:17

Квесторе_поверніться раніше нічого не брав, замовляв через теле, залишив заявку на ГЛ, сказали, що передали в техн відділ.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:18

anis , Вашей ссылкой в свое время воспользовался и открыл Кредитку.
Но тут хочу,чтобы был взаимозачет, возможно,кто то также собирался открывать Дебетку. Почему не объединить усилия? Каждый получит Двойной бонус по итогу.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:27

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто в ближайшие дни не собирается открывать карты в Форварде? Собираюсь попробовать открыть еще одну Дебетку...

  _PORT_UA написав:Почему не объединить усилия? Каждый получит Двойной бонус по итогу.

Потому что связываться с тем, кто хочет открыть еще одну дебетку - это не двойной бонус, а одинарный в лучшем случае - две дебетки два бонуса не дадут.
Ну а если вы имели в виду нечто другое чем написали, то опять таки, где гарантия, что только в одном предложении вы это сделали?

P.S. Напомнило мне лохотронную рекламу на борде: Мегиго! Сім'я на 99% щасливіша разом з ним, ніж без нього.
Все порываюсь сфоткать и отправить жалобу в Антимонопольный как вижу его, да все времени нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:30

  melkh написав:Квесторе_поверніться раніше нічого не брав, замовляв через теле, залишив заявку на ГЛ, сказали, що передали в техн відділ.

Виглядає що Вам випустили КОКОдебіт іменну за 50 грн.
А ви не хочете її забирати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:31

_PORT_UA
Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.
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