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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3875387638773878>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:34

  Striker написав:_PORT_UA
Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.

Ви в прольоті..в Вас рефки немає...і невідомо чи появиться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:34

Договорись с ним в личке, так будет проще)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:_PORT_UA
Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.

Ви в прольоті..в Вас рефки немає...і невідомо чи появиться.

Я думал рефку дают при оформлении карты) А так, мне как-то пофиг на этот копеечный бонус. :roll:
п.с. у одних 100 грн написано, у других 200 бонус, разные рефки что ли?
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 21 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:37

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:_PORT_UA
Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.

Ви в прольоті..в Вас рефки немає...і невідомо чи появиться.

Я думал рефку дают при оформлении карты) А так, мне как-то пофиг на этот копеечный бонус. :roll:

При оформленні мені не давали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32623
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:41

Позвонишь на горячку и тебе пришлют
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  anis написав:
  Striker написав:На сайте банка есть возможность оформить заявку только на кредитную kokocard. Делать заявку на кредитку, а Дебетовую карту просить уже в отделении?

писалось и не раз.
1 заявка по рефке 1 карта на получении, все что получите с ней будет уже без рефбонуса.
поэтому после звонка ГЛ называем что хотим получить (кк,дк МАСТЕР ИЛИ ВИЗА) и идем в отделение.
после получения квест повторяем необходимое кол-во раз.

А сразу нельзя оформить 2 заявки, чтобы не ходить 2 раза?
Можно, но бонус дадут за одну только и обычно это меньший вариант будет.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:_PORT_UA
Я собираюсь открыть и то, и то, только хотел бы сразу обе, чтобы не тратить время. Вдруг так нельзя будет сделать, то придется мне по одной тогда открывать. Сначала по любой рефке, потом можем обменяться своими рефками.

Ви в прольоті..в Вас рефки немає...і невідомо чи появиться.

Я думал рефку дают при оформлении карты) А так, мне как-то пофиг на этот копеечный бонус. :roll:
п.с. у одних 100 грн написано, у других 200 бонус, разные рефки что ли?
Рефки у всех одинаковые 50дебет 100кредит, а написать можно все что хочешь)))
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:56

anis
Меньший это 50, а не 100? А за вторую я ещё 50 не получу? Смысл в этих 100 грн?)
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59

По рефке заполняешь, говоришь что хочешь сразу 2 карты и получаешь бонус за 2 карты
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:По рефке заполняешь, говоришь что хочешь сразу 2 карты и получаешь бонус за 2 карты
По такой схеме не раз уже давали только по одной, так что вариант, 1заявка - 1 карта.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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