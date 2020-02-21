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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:11
Значит я получил 2 бонуса в виде исключения, тогда все сходится!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:27
Рефку по вайберу кидають, мені кинули через 2 місяці після оформлення карти.
P.S. Деякі хочуть аби інші думали, що різні рефки Ну там Gold-рефка, VIP-рефка (екстра 5 грн за кожного, кого привів той, кого ти привів ) і Рефки-Які-Не-Можна-Називати)))
А какое отношение имеет 0 кредлима к отказу от дебетки?
По идее вы не воспользовались услугой и можете не платить за ее открытие. Тем более, что 50 грн - это же вроде в тарифах карточно счета прописано, который не подписывали, а не отдельной услугой "За прием заказа именной карты". Но послушаем, что банк скажет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:49
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дуже дивний банк. Подав заявку по реферальному посиланню іншого форумчанина, через кілька годин зателефонували. Назвав номер паспорта, де працюю та бажаний кредитний ліміт. Ліміт одобрили і сказали адресу куди завітати за карткою з паспортом та ІН, при цьому спитали коли я зможу бути щоб "записати" на отримання. Я повідомив що мені зручніше завтра, однак так як ФОП то можуть оформити лише у будні, тому погодився заїхати за карткою сьогодні. Відкладаю свої справи, 40 хвилин на авто в пробках щоб дістатись околиці міста, де сидить їх представник, 15-20 хв блуждання по поверхах торгового центра, поки знайшов стійку з представником. Розповідаю їй що подавав заявку онлайн, зателефонували і сказали підійти сьогодні за карткою. Бере мій паспорт, включає виключений ноут і каже що нема заявки на мене, прийдіть в пн. Телефоную на номер з якого дзвонили щоб забрав картку, зєднують цього разу з оператором чоловічої статі. Той пару хвилин шукає мене в базі і каже що заявки нема, я нічого не замовляв і мені нічого не одобряли. Ось така цікава історія про витрачені 2 години свого часу в робочий день...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:15
Sain_повернувся
Ваша история только подтверждает, что для кредитки оформление здесь через отделение часто важнее жалкой рефки.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня такая же история была и по дебетке. Позвонили, задали 100 вопросов, спросили про желаемое отделение и сказали, что там ждут. Пришли в отделение - там не видят никакой заявки.
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
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