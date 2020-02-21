Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:01

Дуже дивний банк. Подав заявку по реферальному посиланню іншого форумчанина, через кілька годин зателефонували. Назвав номер паспорта, де працюю та бажаний кредитний ліміт. Ліміт одобрили і сказали адресу куди завітати за карткою з паспортом та ІН, при цьому спитали коли я зможу бути щоб "записати" на отримання. Я повідомив що мені зручніше завтра, однак так як ФОП то можуть оформити лише у будні, тому погодився заїхати за карткою сьогодні. Відкладаю свої справи, 40 хвилин на авто в пробках щоб дістатись околиці міста, де сидить їх представник, 15-20 хв блуждання по поверхах торгового центра, поки знайшов стійку з представником. Розповідаю їй що подавав заявку онлайн, зателефонували і сказали підійти сьогодні за карткою. Бере мій паспорт, включає виключений ноут і каже що нема заявки на мене, прийдіть в пн. Телефоную на номер з якого дзвонили щоб забрав картку, зєднують цього разу з оператором чоловічої статі. Той пару хвилин шукає мене в базі і каже що заявки нема, я нічого не замовляв і мені нічого не одобряли. Ось така цікава історія про витрачені 2 години свого часу в робочий день...