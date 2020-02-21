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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3875387638773878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:11

Значит я получил 2 бонуса в виде исключения, тогда все сходится!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 307
З нами з: 08.04.14
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:27

  Striker написав:Я думал рефку дают при оформлении карты) А так, мне как-то пофиг на этот копеечный бонус. :roll:
п.с. у одних 100 грн написано, у других 200 бонус, разные рефки что ли?

Рефку по вайберу кидають, мені кинули через 2 місяці після оформлення карти.
P.S. Деякі хочуть аби інші думали, що різні рефки :) Ну там Gold-рефка, VIP-рефка (екстра 5 грн за кожного, кого привів той, кого ти привів :D) і Рефки-Які-Не-Можна-Називати)))

  melkh написав:Ребята, подскажите, как поступить, заказывал коко креди и именную деби, но одобрели 0 кредит, решил не брать и ничего не подписывать, пришла смс, что уплатите 50грн задолженности, якобы за выпуск, ответил ничего платить не буду, не насчитают ли задолженности, подчеркну, не активировал карту и не был в отделении.

А какое отношение имеет 0 кредлима к отказу от дебетки?
По идее вы не воспользовались услугой и можете не платить за ее открытие. Тем более, что 50 грн - это же вроде в тарифах карточно счета прописано, который не подписывали, а не отдельной услугой "За прием заказа именной карты". Но послушаем, что банк скажет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:49

  omb написав:Значит я получил 2 бонуса в виде исключения, тогда все сходится!

2 підходи надійніше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дуже дивний банк. Подав заявку по реферальному посиланню іншого форумчанина, через кілька годин зателефонували. Назвав номер паспорта, де працюю та бажаний кредитний ліміт. Ліміт одобрили і сказали адресу куди завітати за карткою з паспортом та ІН, при цьому спитали коли я зможу бути щоб "записати" на отримання. Я повідомив що мені зручніше завтра, однак так як ФОП то можуть оформити лише у будні, тому погодився заїхати за карткою сьогодні. Відкладаю свої справи, 40 хвилин на авто в пробках щоб дістатись околиці міста, де сидить їх представник, 15-20 хв блуждання по поверхах торгового центра, поки знайшов стійку з представником. Розповідаю їй що подавав заявку онлайн, зателефонували і сказали підійти сьогодні за карткою. Бере мій паспорт, включає виключений ноут і каже що нема заявки на мене, прийдіть в пн. Телефоную на номер з якого дзвонили щоб забрав картку, зєднують цього разу з оператором чоловічої статі. Той пару хвилин шукає мене в базі і каже що заявки нема, я нічого не замовляв і мені нічого не одобряли. Ось така цікава історія про витрачені 2 години свого часу в робочий день...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:15

Sain_повернувся
Ваша история только подтверждает, что для кредитки оформление здесь через отделение часто важнее жалкой рефки.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня такая же история была и по дебетке. После заполнения заявки из банка позвонили, задали 100 вопросов, спросили про желаемое отделение и сказали, что там ждут. Пришли в отделение - там не видят никакой заявки.
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:59

  Sain_повернувся написав:Дуже дивний банк. Подав заявку по реферальному посиланню іншого форумчанина, через кілька годин зателефонували.

Я колись писав, що мені подзвонила дівчина ніби з дітсадку по другорядним звукам у трубці, а по питанням зрозумів, що вона ще по загальній освіченості ні бум-бум.

Виглядає, що треба дзвонити попередньо в відділення або на горячу лінію перед виїздом.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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