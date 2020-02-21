RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3876387738783879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:02

  Кащей написав:
Может в отделении не понимают, что такое заявка? Мне в отделении при оформлении второй дебетки тоже сначала сказали, что нет никакой заявки, потом, что у меня уже есть вторая дебетка, а потом выяснилось, что эта вторая дебетка и есть моя завка, и ее надо дооформить и выдать карту.
Вряд ли. Я вижу две вероятных причины.
1. В колл-центре тупят с введением заявок и вводят их как-то некорректно или вообще не вводят.
2. В отделении совершенно не заинтересованы обрабатывать "чужие" заявки (я тут всю работу делаю, бумажки копирую-заполняю, а бонусы уходят какой-то киевской курице).

А в кінцевому варіанті банк втрачає клієнта...
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 873
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:07

  Кащей написав:
Может в отделении не понимают, что такое заявка? Мне в отделении при оформлении второй дебетки тоже сначала сказали, что нет никакой заявки, потом, что у меня уже есть вторая дебетка, а потом выяснилось, что эта вторая дебетка и есть моя завка, и ее надо дооформить и выдать карту.
Вряд ли. Я вижу две вероятных причины.
1. В колл-центре тупят с введением заявок и вводят их как-то некорректно или вообще не вводят.
2. В отделении совершенно не заинтересованы обрабатывать "чужие" заявки (я тут всю работу делаю, бумажки копирую-заполняю, а бонусы уходят какой-то киевской курице).
Коллцентр скорее всего на аутсорсе и интеграция с офисом кривая - результат вот такой :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 310
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:15

  swan forever написав:а что за кредитка у Вас от Идеи?

Card Blanche Online.
Vorlon
 
Повідомлень: 7995
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, а до котрої години тут опердень? Після 17-ої поповненяя депо ще зараховували день у день, а після 20-ої вже наступним. То до 18-ої, 19-ої, 20-ої чи якийсь проміжний варіант?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3876387738783879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Julio, Кочевник, логан1919 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 89, 90, 91
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
909 118743
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 13:28
kreuz
Альфа-Банк 1 ... 8178, 8179, 8180
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81799 9662715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 12:29
greenozon
А-Банк 1 ... 1552, 1553, 1554
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15535 2146147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 12:07
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.