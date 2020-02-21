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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:02
Кащей написав:
Может в отделении не понимают, что такое заявка? Мне в отделении при оформлении второй дебетки тоже сначала сказали, что нет никакой заявки, потом, что у меня уже есть вторая дебетка, а потом выяснилось, что эта вторая дебетка и есть моя завка, и ее надо дооформить и выдать карту.
Вряд ли. Я вижу две вероятных причины.
1. В колл-центре тупят с введением заявок и вводят их как-то некорректно или вообще не вводят.
2. В отделении совершенно не заинтересованы обрабатывать "чужие" заявки (я тут всю работу делаю, бумажки копирую-заполняю, а бонусы уходят какой-то киевской курице).
А в кінцевому варіанті банк втрачає клієнта...
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:07
Кащей написав:
Может в отделении не понимают, что такое заявка? Мне в отделении при оформлении второй дебетки тоже сначала сказали, что нет никакой заявки, потом, что у меня уже есть вторая дебетка, а потом выяснилось, что эта вторая дебетка и есть моя завка, и ее надо дооформить и выдать карту.
Вряд ли. Я вижу две вероятных причины.
1. В колл-центре тупят с введением заявок и вводят их как-то некорректно или вообще не вводят.
2. В отделении совершенно не заинтересованы обрабатывать "чужие" заявки (я тут всю работу делаю, бумажки копирую-заполняю, а бонусы уходят какой-то киевской курице).
Коллцентр скорее всего на аутсорсе и интеграция с офисом кривая - результат вот такой
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:15
swan forever написав:
а что за кредитка у Вас от Идеи?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25
Колеги, а до котрої години тут опердень? Після 17-ої поповненяя депо ще зараховували день у день, а після 20-ої вже наступним. То до 18-ої, 19-ої, 20-ої чи якийсь проміжний варіант?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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