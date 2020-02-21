Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25

Колеги, а до котрої години тут опердень? Після 17-ої поповненяя депо ще зараховували день у день, а після 20-ої вже наступним. То до 18-ої, 19-ої, 20-ої чи якийсь проміжний варіант?