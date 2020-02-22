Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался. Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?
11.04 вже має бути погашено.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался. Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?
11.04 вже має бути погашено.
Понятно, что 11-го (я никогда не гашусь день в день, а с Форвардом - тем более). Правильно ли я понял, что рассматривается период не с 1 по последнее число месяца, а как в Альфе - от РД до следующей РД?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Кащей написав:У меня такая же история была и по дебетке. После заполнения заявки из банка позвонили, задали 100 вопросов, спросили про желаемое отделение и сказали, что там ждут. Пришли в отделение - там не видят никакой заявки.
Я по рефке перешел, заказал дебетку. Мне перезвонили, уточнили где мне удобно забрать карту, я поехал на след день в отделение, не спрашивая о заявках по мне, и просто сказал что мне нужно оформить КОКО Дебит. Через неделю-две пришли 40 грн
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн: Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался. Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?
Кащей написав:Я перекинул с дебетки на кредитку в пятницу около 15:00. Доступный остаток увеличился, но судя по выписке, сумма пополнения все еще висит в графе "Власні кошти" и Минимальный платеж остался прежним. Это нормально для Фарсика или я уже стал спонсором?