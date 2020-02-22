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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3877387838793880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:20

  Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался.
Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?

11.04 вже має бути погашено.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался.
Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?

11.04 вже має бути погашено.

Понятно, что 11-го (я никогда не гашусь день в день, а с Форвардом - тем более).
Правильно ли я понял, что рассматривается период не с 1 по последнее число месяца, а как в Альфе - от РД до следующей РД?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Правильно ли я понял, что рассматривается период не с 1 по последнее число месяца, а как в Альфе - от РД до следующей РД?

Так
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:в Альфе - от РД до следующей РД?

За попередній платіжний період...до 11.04.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:15

  Кащей написав:У меня такая же история была и по дебетке. После заполнения заявки из банка позвонили, задали 100 вопросов, спросили про желаемое отделение и сказали, что там ждут. Пришли в отделение - там не видят никакой заявки.


Я по рефке перешел, заказал дебетку. Мне перезвонили, уточнили где мне удобно забрать карту, я поехал на след день в отделение, не спрашивая о заявках по мне, и просто сказал что мне нужно оформить КОКО Дебит. Через неделю-две пришли 40 грн :)
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:02

  Искатель написав:Честно говоря, до сих пор не особо вникал, как работает в Форварде льготный период, просто погашал в 0 перед каждой РД. Но вот сейчас задумался.
Если у меня РД - 12е число, а льготный период - до 62 дней, то правильно ли я понимаю: например, если на 12 февраля карта была погашена в ноль, то до 12 марта мне не надо ничего гасить, а до 12 апреля - погасить то, что потрачено в период с 12.02 (условно) по 12.03. Так?

Да
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:02

  Кащей написав:Я перекинул с дебетки на кредитку в пятницу около 15:00. Доступный остаток увеличился, но судя по выписке, сумма пополнения все еще висит в графе "Власні кошти" и Минимальный платеж остался прежним. Это нормально для Фарсика или я уже стал спонсором?

Да, выписка не очень
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:56

  chipmunk написав:
  Искатель написав:Правильно ли я понял, что рассматривается период не с 1 по последнее число месяца, а как в Альфе - от РД до следующей РД?

Так

В приложении пишет до какого числа какую сумму надо погасить.
andreyiskra
 
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