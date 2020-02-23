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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3878387938803881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 04:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите «EasyPay кобренд» еще выпускают сейчас ?
Ananas1start
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:37

  Ananas1start написав:подскажите «EasyPay кобренд» еще выпускают сейчас ?


Да. 2-х типов: кредитка и дебетка. Но в кредитке смысла нет. Лучше КОКО.
Kevin
 
Повідомлень: 295
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:59

Ananas1start тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 315
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:06

  omb написав:Ananas1start тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии

При чому тут Фарс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32641
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
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  #<1 ... 3878387938803881
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