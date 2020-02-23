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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 04:59
подскажите «EasyPay кобренд» еще выпускают сейчас ?
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Ananas1start
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Додано: Пон 24 лют, 2020 08:37
Ananas1start написав:
подскажите «EasyPay кобренд» еще выпускают сейчас ?
Да. 2-х типов: кредитка и дебетка. Но в кредитке смысла нет. Лучше КОКО.
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Kevin
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Додано: Пон 24 лют, 2020 08:59
Ananas1start тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 24 лют, 2020 09:06
omb написав:Ananas1start
тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии
При чому тут Фарс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:08
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Ananas1start
тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии
При чому тут Фарс?
Мова про карту Форварду - EasyPay cobrand і поповнення з неї Віртуальної карти ІзіПея без комісії від 1грн
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KVV
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:24
KVV написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:Ananas1start
тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии
При чому тут Фарс?
Мова про карту Форварду - EasyPay cobrand і поповнення з неї Віртуальної карти ІзіПея без комісії від 1грн
При оплате услуг с кредитки EasyPay можно нарваться на P2P. Дебетка лучше.
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Kevin
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:46
Kevin написав:
При оплате услуг с кредитки EasyPay можно нарваться на P2P. Дебетка лучше.
В мене дебетка, а плачу з Віртуальної карти тільки кешбечні категорії
*плач Гороховського*
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KVV
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:47
KVV написав:
Віртуальної карти тільки кешбечні категорії
А шо саме...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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- Подякували: 1646 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:59
Квесторе_поверніться комуналка 5% чистыми
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Повідомлень: 316
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