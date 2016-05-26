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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3879388038813882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:40

  omb написав:Квесторе_поверніться комуналка 5% чистыми

Це в лютому...шо в березні чувати?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32651
З нами з: 22.11.13
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  #<1 ... 3879388038813882
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