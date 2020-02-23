RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3880388138823883>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:40

  omb написав:Квесторе_поверніться комуналка 5% чистыми

Це в лютому...шо в березні чувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:00

Подскажите, отправил деньги с коко на карту привата(магазин), в районе 11 утра и говорят до сих пор нету, когда их ожидать?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 323
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:04

  omb написав:Подскажите, отправил деньги с коко на карту привата(магазин), в районе 11 утра и говорят до сих пор нету, когда их ожидать?

Яким макаром?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:06

Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 323
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:10

  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:17

  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
Stringer
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:18

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.

Какие ещё сутки, откуда инфа?
Stringer
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:34

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.

Какие ещё сутки, откуда инфа?

Особисті спостереження.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
Вообщем так, отправил в 11.15, написало что отправило, все ок, и только в 16.40 в магазине подтвердили получение. Просто обычно летало мгновенно, и впервые попал на просадку :) Но все хорошо :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 323
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:47

  omb написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту

Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
Вообщем так, отправил в 11.15, написало что отправило, все ок, и только в 16.40 в магазине подтвердили получение. Просто обычно летало мгновенно, и впервые попал на просадку :) Но все хорошо :)

Оно и должно было мгновенно упасть на карту. задержки замечались при переводах между своими счетами. либо ваш магазин что то мутит, либо у форварда появился совершенно новый баг
Stringer
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3880388138823883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, mihasik, Ромасик і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 129, 130, 131
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1308 347039
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:53
Ромасик
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6678 1555379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:49
-VICTOR-
Идея Банк 1 ... 1755, 1756, 1757
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17565 2470144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:44
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.