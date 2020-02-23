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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:40
omb написав:Квесторе_поверніться
комуналка 5% чистыми
Це в лютому...шо в березні чувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:00
Подскажите, отправил деньги с коко на карту привата(магазин), в районе 11 утра и говорят до сих пор нету, когда их ожидать?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:04
omb написав:
Подскажите, отправил деньги с коко на карту привата(магазин), в районе 11 утра и говорят до сих пор нету, когда их ожидать?
Яким макаром?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:06
Квесторе_поверніться приложением форварда, с карты на карту
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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omb
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:10
omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:17
omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:18
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.
Какие ещё сутки, откуда инфа?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:34
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.
Какие ещё сутки, откуда инфа?
Особисті спостереження.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:44
Stringer написав: omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
Вообщем так, отправил в 11.15, написало что отправило, все ок, и только в 16.40 в магазине подтвердили получение. Просто обычно летало мгновенно, и впервые попал на просадку
Но все хорошо
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:47
omb написав: Stringer написав: omb написав:Квесторе_поверніться
приложением форварда, с карты на карту
Они должны были поступить сразу, в приложении на главной пишет, что платеж успешен или отклонён?
Вообщем так, отправил в 11.15, написало что отправило, все ок, и только в 16.40 в магазине подтвердили получение. Просто обычно летало мгновенно, и впервые попал на просадку
Но все хорошо
Оно и должно было мгновенно упасть на карту. задержки замечались при переводах между своими счетами. либо ваш магазин что то мутит, либо у форварда появился совершенно новый баг
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