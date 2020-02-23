Додано: Пон 24 лют, 2020 17:25

omb написав: Ananas1start тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии

не для пополнения , кеш бек интересует , там по 5 % на категории там я смотрел на одежду кеш бек бывает ну и 1 % на все тоже не плохоП.С. кстати я по вашей ссилке зашел на езипей , правда у них там глючно очень , сначала не дали 25 грн потом написал им , дали 25 через несколько часов еще 25 (50уже сумарно ) сейчас у меня больше 100 грн на кеш беке - не дают вывести на основу - пишет не достаточно средстви вот еще интересно а вам всю комуналку получаеться оплатить ? я за свет и тепло оплатил а за воду и газ например ошибка - повторите позже