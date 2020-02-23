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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3880388138823883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Фарса немає ніяких регламентів...за добу має зайти...якщо не піде щось не так.

Какие ещё сутки, откуда инфа?

Особисті спостереження.

когда у вас была задержка на сутки при переводе на карту другого банка через приложение форварда?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:когда у вас была задержка на сутки при переводе на карту другого банка через приложение форварда?

На сутки не було...в межах доби до Братків заходило.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:25

  omb написав:Ananas1start тем более, что пополнение виртуалки easypay от 500 грн без комиссии


не для пополнения , кеш бек интересует , там по 5 % на категории там я смотрел на одежду кеш бек бывает ну и 1 % на все тоже не плохо

П.С. кстати я по вашей ссилке зашел на езипей , правда у них там глючно очень , сначала не дали 25 грн потом написал им , дали 25 через несколько часов еще 25 (50уже сумарно ) сейчас у меня больше 100 грн на кеш беке - не дают вывести на основу - пишет не достаточно средств

и вот еще интересно а вам всю комуналку получаеться оплатить ? я за свет и тепло оплатил а за воду и газ например ошибка - повторите позже
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:29

Ananas1start чтобы вывести, надо иметь хотя бы 1 копейку на счету :) я за все заплатил, но в Киеве это проще

А по поводу 1% на все хорошо - ну такое, когда есть несколько кешбечных карт, то неинтересно 1% :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:когда у вас была задержка на сутки при переводе на карту другого банка через приложение форварда?

На сутки не було...в межах доби до Братків заходило.

Когда у вас была задержка "в межах доби" при переводе с карты форварда на карту а-банка? Сколько по времени она составила? Что отвечал а-банк, куда пропали деньги?
это ж чрезвычайная ситуация, с карты донора деньги ушли, а на карту реципиент не попали
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Когда у вас была задержка "в межах доби" при переводе с карты форварда на карту а-банка? Сколько по времени она составила? Что отвечал а-банк, куда пропали деньги?

В грудні року 2019.
Кидав після 24-00...прийшли після 17-00.
Абанк відповідав ... в межах 3 днів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:20

  omb написав:Ananas1start чтобы вывести, надо иметь хотя бы 1 копейку на счету :) я за все заплатил, но в Киеве это проще

А по поводу 1% на все хорошо - ну такое, когда есть несколько кешбечных карт, то неинтересно 1% :)


ахах 1 копейку - понятно спс

1% согласен - но там 5 % я смотрел там на кафе , одежду бывает это норм , у меня монобанк туда 3 % дает

а ваше да карт много с кеш беком я в них потерялся )) это надо наверное неделю по городу бегать по банкам карти соберать ))
Ananas1start
 
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