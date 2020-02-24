когда у вас была задержка на сутки при переводе на карту другого банка через приложение форварда?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:49
когда у вас была задержка на сутки при переводе на карту другого банка через приложение форварда?
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
На сутки не було...в межах доби до Братків заходило.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:25
не для пополнения , кеш бек интересует , там по 5 % на категории там я смотрел на одежду кеш бек бывает ну и 1 % на все тоже не плохо
П.С. кстати я по вашей ссилке зашел на езипей , правда у них там глючно очень , сначала не дали 25 грн потом написал им , дали 25 через несколько часов еще 25 (50уже сумарно ) сейчас у меня больше 100 грн на кеш беке - не дают вывести на основу - пишет не достаточно средств
и вот еще интересно а вам всю комуналку получаеться оплатить ? я за свет и тепло оплатил а за воду и газ например ошибка - повторите позже
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:29
Ananas1start чтобы вывести, надо иметь хотя бы 1 копейку на счету я за все заплатил, но в Киеве это проще
А по поводу 1% на все хорошо - ну такое, когда есть несколько кешбечных карт, то неинтересно 1%
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55
Когда у вас была задержка "в межах доби" при переводе с карты форварда на карту а-банка? Сколько по времени она составила? Что отвечал а-банк, куда пропали деньги?
это ж чрезвычайная ситуация, с карты донора деньги ушли, а на карту реципиент не попали
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
В грудні року 2019.
Кидав після 24-00...прийшли після 17-00.
Абанк відповідав ... в межах 3 днів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:20
ахах 1 копейку - понятно спс
1% согласен - но там 5 % я смотрел там на кафе , одежду бывает это норм , у меня монобанк туда 3 % дает
а ваше да карт много с кеш беком я в них потерялся )) это надо наверное неделю по городу бегать по банкам карти соберать ))
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думаю Видсоточку поменять на коко дебетовую (кредитную не дают). Будет отличия если использовать как шариковую?
П.С. или есть больше 15% грязью?
Размер имеет значение.
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