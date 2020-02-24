Менять в смысле, что одной достаточно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Менять в смысле, что одной достаточно.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
По дате списания считали сумму?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:02
Сегодня или завтра придёт СМС с ОМП и суммой использованного кредитного лимита.
Единственный нюанс: так как у Вас РД после 8-го, когда выплачивают кешбек, нужно будет отминусовать от суммы погашения кешбек, который загасит часть задолженности. Ну и добавить гривну, так как тут пару копеек процентов насчитывают.
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