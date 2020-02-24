|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49
Stringer написав: 2XL написав:
Думаю Видсоточку поменять на коко дебетовую (кредитную не дают). Будет отличия если использовать как шариковую?
П.С. или есть больше 15% грязью?
А зачем именно менять? Просто открыть не вариант?
Менять в смысле, что одной достаточно.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3243
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 903
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:54
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил 2958.26 грн.
По дате списания считали сумму?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1201
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:02
andreyiskra написав:
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?
Сегодня или завтра придёт СМС с ОМП и суммой использованного кредитного лимита.
Единственный нюанс: так как у Вас РД после 8-го, когда выплачивают кешбек, нужно будет отминусовать от суммы погашения кешбек, который загасит часть задолженности. Ну и добавить гривну, так как тут пару копеек процентов насчитывают.
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:02
Кащей написав:
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил 2958.26 грн.
По дате списания считали сумму?
Я 20.01 загасил в 0 и начал тратить кредитные 27.01
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 903
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:04
apostol написав: andreyiskra написав:
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?
Сегодня или завтра придёт СМС с ОМП и суммой использованного кредитного лимита.
Единственный нюанс: так как у Вас РД после 8-го, когда выплачивают кешбек, нужно будет отминусовать от суммы погашения кешбек, который загасит часть задолженности. Ну и добавить гривну, так как тут пару копеек процентов насчитывают.
СМС пришла Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za kartkoyu *stanovyt 2958.26 UAH. Minimalnyj platizh 14.79 UAH neobxidno splatyty do 24.03.2020.
Почему только МП просят оплатить? Ведь к 23.03 необходимо и само тело кредита уже платить.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 903
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:28
andreyiskra у них здається МП 0,5%. В нього й входить тіло. Тобто банці пофіг, коли ви погасите решту 99,5%. Головне, сплачуйте %%.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6679
|1555722
|
Вів 25 лют, 2020 15:29
serzh
|
|81853
|9671428
|
Вів 25 лют, 2020 15:16
joik
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17584
|2472282
|
|