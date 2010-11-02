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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3881388238833884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  2XL написав:Думаю Видсоточку поменять на коко дебетовую (кредитную не дают). Будет отличия если использовать как шариковую?
П.С. или есть больше 15% грязью?

А зачем именно менять? Просто открыть не вариант?


Менять в смысле, что одной достаточно.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

После РД 24.01 до РД 24.02 потратил 2958.26 грн.
По дате списания считали сумму?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:02

  andreyiskra написав:После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?

Сегодня или завтра придёт СМС с ОМП и суммой использованного кредитного лимита.

Единственный нюанс: так как у Вас РД после 8-го, когда выплачивают кешбек, нужно будет отминусовать от суммы погашения кешбек, который загасит часть задолженности. Ну и добавить гривну, так как тут пару копеек процентов насчитывают.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:02

  Кащей написав:
После РД 24.01 до РД 24.02 потратил 2958.26 грн.
По дате списания считали сумму?

Я 20.01 загасил в 0 и начал тратить кредитные 27.01
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:04

  apostol написав:
  andreyiskra написав:После РД 24.01 до РД 24.02 потратил
2958.26 грн. В приложении после РД 24.02 пишет что МП 14,79 грн и его надо внести до РД 24.03. Почему про сумму использованного кредитного лимита негде не пишет. Самому считать надо? Я так понимаю что мне до РД 24.03 надо внести 2958.26?

Сегодня или завтра придёт СМС с ОМП и суммой использованного кредитного лимита.

Единственный нюанс: так как у Вас РД после 8-го, когда выплачивают кешбек, нужно будет отминусовать от суммы погашения кешбек, который загасит часть задолженности. Ну и добавить гривну, так как тут пару копеек процентов насчитывают.

СМС пришла Shanovnyj kliyente! Vykorystanyj kredytnyj limit za kartkoyu *stanovyt 2958.26 UAH. Minimalnyj platizh 14.79 UAH neobxidno splatyty do 24.03.2020.
Почему только МП просят оплатить? Ведь к 23.03 необходимо и само тело кредита уже платить.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:28

andreyiskra у них здається МП 0,5%. В нього й входить тіло. Тобто банці пофіг, коли ви погасите решту 99,5%. Головне, сплачуйте %%.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко дебит можно в каких то терминалах пополнять без комиссии?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:44

2XL насчет терминалов не подскажу, но ты можешь с терминала пополнить любую свою, там где перевод без комиссии и с нее уже забирать форвардом
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:37

  2XL написав:Коко дебит можно в каких то терминалах пополнять без комиссии?

Нет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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