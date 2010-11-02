RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3882388338843885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:11

  2XL написав:Думаю Видсоточку поменять на коко дебетовую (кредитную не дают). Будет отличия если использовать как шариковую?
П.С. или есть больше 15% грязью?

будут,
за вами начнет присматривать финмониторинг Форвад-банка
J
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:24

~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 22.12.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:15

  proftpd66 написав:~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к

Ви вже на крючку...через 30 днів чекайте лист...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32672
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3882388338843885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, BVA1, Goodman, Google Feedfetcher, kostya77, la9, Maksi2, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1553, 1554, 1555
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15547 2149696
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:36
Goodman
Альфа-Банк 1 ... 8184, 8185, 8186
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81856 9671955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:32
BVA1
Банк Глобус 1 ... 593, 594, 595
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5947 795836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:10
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17587)
25.02.2020 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.