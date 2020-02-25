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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:11
2XL написав:
Думаю Видсоточку поменять на коко дебетовую (кредитную не дают). Будет отличия если использовать как шариковую?
П.С. или есть больше 15% грязью?
будут,
за вами начнет присматривать финмониторинг Форвад-банка
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:24
~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:15
proftpd66 написав:
~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к
Ви вже на крючку...через 30 днів чекайте лист...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 лют, 2020 03:02
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к
Ви вже на крючку...через 30 днів чекайте лист...мабуть.
не розумію про що ви , чесно кажучи ніколи не чув що за такого роду суми щось взагалі питали
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Ananas1start
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Додано: Сер 26 лют, 2020 06:04
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
~139к занес через кассу, по номеру договора. Пока не было фин шмона. Уже снял сейчас ~60к
Ви вже на крючку...через 30 днів чекайте лист...мабуть.
І нічого не буде,але це погано чи добре ???
никому не верю
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sens
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