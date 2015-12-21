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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3884388538863887>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:36

  Striker написав:Заказываю обе Коко. Чтобы отказаться от страховки нужно сразу оператору говорить? Или уже в отделении?

И оператору сразу говорить, и в отделении сразу говорить
Stringer
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1507 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57

  Stringer написав:
  Striker написав:Заказываю обе Коко. Чтобы отказаться от страховки нужно сразу оператору говорить? Или уже в отделении?

И оператору сразу говорить, и в отделении сразу говорить

Сказал. Только пришлось отменить заявку. Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там. :? Что за де6ильный банк. Ещё хуже, чем в Тазе.
Striker
 
Повідомлень: 124
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:07

Три месяца длится перевыпуск карты БВК, и конца не видно. В рейтинге говнобанков Фарс переплюнул всех.
kontik
 
Повідомлень: 299
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:16

  kontik написав:Три месяца длится перевыпуск карты БВК, и конца не видно. В рейтинге говнобанков Фарс переплюнул всех.

Це яка Простір? Миттєву не дають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32679
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17

Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19

  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.

ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32679
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

  Квесторе_поверніться написав:
  kontik написав:Три месяца длится перевыпуск карты БВК, и конца не видно. В рейтинге говнобанков Фарс переплюнул всех.

Це яка Простір? Миттєву не дають?


Данная карта не перевыпускается. Нужно закрывать счёт и переходить на КОКО.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

  greenozon написав:
  Vorlon написав:kreuz
Пополнение карты - до 20-ти часов. Возможно и с депозитами также...

я одного разу 18+- поповнював - норм

Поповнення картки і до 20-ої години і одразу після проходить власним інструментом день у день, а от з депозитами вийшло інакше, тому або регламент поповнення картки і депозиту різний, або (а раптом?) у п'ятницю регламент інший...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Подякував: 124 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:24

  Kevin написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kontik написав:Три месяца длится перевыпуск карты БВК, и конца не видно. В рейтинге говнобанков Фарс переплюнул всех.

Це яка Простір? Миттєву не дають?


Данная карта не перевыпускается. Нужно закрывать счёт и переходить на КОКО.

Так кажуть шо перевипускають...вже 3 місяці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там.
А на справке о доходах, которую в Тас подавали номера телефона нет разве?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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