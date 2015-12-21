И оператору сразу говорить, и в отделении сразу говорить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:36
И оператору сразу говорить, и в отделении сразу говорить
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57
Сказал. Только пришлось отменить заявку. Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там. Что за де6ильный банк. Ещё хуже, чем в Тазе.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:07
Три месяца длится перевыпуск карты БВК, и конца не видно. В рейтинге говнобанков Фарс переплюнул всех.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:16
Це яка Простір? Миттєву не дають?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17
Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19
ні
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21
Поповнення картки і до 20-ої години і одразу після проходить власним інструментом день у день, а от з депозитами вийшло інакше, тому або регламент поповнення картки і депозиту різний, або (а раптом?) у п'ятницю регламент інший...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:24
Так кажуть шо перевипускають...вже 3 місяці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
А на справке о доходах, которую в Тас подавали номера телефона нет разве?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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