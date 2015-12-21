RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3884388538863887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:50

  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 349
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55

  MASolomko написав:
  Striker написав:Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там.
А на справке о доходах, которую в Тас подавали номера телефона нет разве?

Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП. А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.
Striker
 
Повідомлень: 124
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:58

  omb написав:
  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь

Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
Striker
 
Повідомлень: 124
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00

  Striker написав:А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.

В чём проблема была дать шоколадку (коробку конфет) тем людям, которые там отвечают? Или контора слишком большая, что на вас тем людям плевать?
Vorlon
 
Повідомлень: 8029
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:02

  Striker написав:
  omb написав:
  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь

Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.

Тут скорринг похлеще таса, из моих знакомых кому дали лимит, на все указанные телефоны были звонки из банка
Stringer
 
Повідомлень: 10618
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3884388538863887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, lel, Stringer, TDK і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8186, 8187, 8188
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81872 9673295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:59
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1758, 1759, 1760
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17594 2473142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:47
ukrprom2014
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 35, 36, 37
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
360 72480
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:33
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81873)
26.02.2020 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.