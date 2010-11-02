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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:50
Striker написав:
Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55
MASolomko написав: Striker написав:
Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там.
А на справке о доходах, которую в Тас подавали номера телефона нет разве?
Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП. А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:58
omb написав: Striker написав:
Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00
Striker написав:
А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.
В чём проблема была дать шоколадку (коробку конфет) тем людям, которые там отвечают? Или контора слишком большая, что на вас тем людям плевать?
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Vorlon
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:02
Striker написав: omb написав: Striker написав:
Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
Тут скорринг похлеще таса, из моих знакомых кому дали лимит, на все указанные телефоны были звонки из банка
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06
Vorlon написав: Striker написав:
А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.
В чём проблема была дать шоколадку (коробку конфет) тем людям, которые там отвечают? Или контора слишком большая, что на вас тем людям плевать?
Я сейчас в отпуске, потом может так и сделаю.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:30
Striker написав: omb написав: Striker написав:
Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33
omb написав:
Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?
даже для дебетки!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:34
Striker написав:
Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП.
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MASolomko
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