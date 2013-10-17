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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3885388638873888>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:50

  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55

  MASolomko написав:
  Striker написав:Требует рабочий номер телефона руководителя или отдела кадров с указанием ФИО, чтобы могли подтвердить, что я действительно работаю там.
А на справке о доходах, которую в Тас подавали номера телефона нет разве?

Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП. А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:58

  omb написав:
  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь

Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00

  Striker написав:А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.

В чём проблема была дать шоколадку (коробку конфет) тем людям, которые там отвечают? Или контора слишком большая, что на вас тем людям плевать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:02

  Striker написав:
  omb написав:
  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь

Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.

Тут скорринг похлеще таса, из моих знакомых кому дали лимит, на все указанные телефоны были звонки из банка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06

  Vorlon написав:
  Striker написав:А общий рабочий тел с ЕДРПОУ наверно не катит, если в тазе дали 0.

В чём проблема была дать шоколадку (коробку конфет) тем людям, которые там отвечают? Или контора слишком большая, что на вас тем людям плевать?

Я сейчас в отпуске, потом может так и сделаю.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:30

  Striker написав:
  omb написав:
  Striker написав:Не подумал сразу спросить, нужен ли рабочий телефон, если оформить только дебетку.
зря кредитку не оформляешь

Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33

  omb написав:Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?

даже для дебетки! :shock:
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

даже для кредитного лимита 0?

Что мешает дать другой свой номер?
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ukrprom2014
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