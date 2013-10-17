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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3886388738883889>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:06

ukrprom2014 ну они все равно в реестре юрлиц будут искать фирму, тобишь надо и левый номер и левую фирму
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:36

  omb написав: даже для кредитного лимита 0?

А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

  arkavs написав:
  omb написав:Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?

даже для дебетки! :shock:

В смысле? Я же не кредит беру, а карту для своих денег.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:40

Если я дам реальный городской номер работы с ЕДРПОУ, им ничего там не ответят или не будут брать трубку - это 100% лимит 0?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:59

Сьогодні зателефонувала робобаба з повідомленням про зміну тарифів по кредитці - комісію за мінімальний платіж менше 300 грн (наскільки зрозумів) і запропонувала погодитися з умовами натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору. Що це було!?!
На сайті нової інфи про зміну тарифів немає.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:59

  Striker написав:
  omb написав: даже для кредитного лимита 0?

А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
больше лимит кешбека(а если попадется жирная категория - это важно) и по ней чаще акции проводятся + на дебетке можно будет держать 14500 под 15%, а все остальное на кредитке под 12%
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 358
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  she_ne_investor написав:натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору.

Мне тоже звонил робо-мужик.
На 1 не нажал, в отделение не пошел.
Шо тепреь будет?! :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:10

  ukrprom2014 написав:
  she_ne_investor написав:натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору.

Мне тоже звонил робо-мужик.
На 1 не нажал, в отделение не пошел.
Шо тепреь будет?! :)

Це одностороннє розірвання змін до договору.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це одностороннє розірвання змін до договору.

Те, нє просто у мене кнопку "1" собака вигриз :))
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09

  omb написав:
  Striker написав:
  omb написав: даже для кредитного лимита 0?

А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
больше лимит кешбека(а если попадется жирная категория - это важно) и по ней чаще акции проводятся + на дебетке можно будет держать 14500 под 15%, а все остальное на кредитке под 12%

Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
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