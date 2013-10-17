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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:06
ukrprom2014 ну они все равно в реестре юрлиц будут искать фирму, тобишь надо и левый номер и левую фирму
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:36
omb написав:
даже для кредитного лимита 0?
А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
arkavs написав: omb написав:
Так я хочу оформить, они рабочий номер запрашивают, который я не могу дать.
даже для кредитного лимита 0?
даже для дебетки!
В смысле? Я же не кредит беру, а карту для своих денег.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:40
Если я дам реальный городской номер работы с ЕДРПОУ, им ничего там не ответят или не будут брать трубку - это 100% лимит 0?
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:59
Сьогодні зателефонувала робобаба з повідомленням про зміну тарифів по кредитці - комісію за мінімальний платіж менше 300 грн (наскільки зрозумів) і запропонувала погодитися з умовами натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору. Що це було!?!
На сайті нової інфи про зміну тарифів немає.
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she_ne_investor
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:59
Striker написав: omb написав:
даже для кредитного лимита 0?
А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
больше лимит кешбека(а если попадется жирная категория - это важно) и по ней чаще акции проводятся + на дебетке можно будет держать 14500 под 15%, а все остальное на кредитке под 12%
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:05
she_ne_investor написав:
натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору.
Мне тоже звонил робо-мужик.
На 1 не нажал, в отделение не пошел.
Шо тепреь будет?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:10
ukrprom2014 написав: she_ne_investor написав:
натиснувши 1 або звернутися в відділення для розірвання договору.
Мне тоже звонил робо-мужик.
На 1 не нажал, в отделение не пошел.
Шо тепреь будет?!
Це одностороннє розірвання змін до договору.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:21
Квесторе_поверніться написав:
Це одностороннє розірвання змін до договору.
Те, нє просто у мене кнопку "1" собака вигриз
)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09
omb написав: Striker написав: omb написав:
даже для кредитного лимита 0?
А смысл тогда брать кредитку? Кешбэк будет такой же, как на дебетке.
больше лимит кешбека(а если попадется жирная категория - это важно) и по ней чаще акции проводятся + на дебетке можно будет держать 14500 под 15%, а все остальное на кредитке под 12%
Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
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