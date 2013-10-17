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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3886388738883889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13

  Water написав:Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.

Не более двух часов, обычно через час платёж доходит в банки, которые не задерживают зачисление
Stringer
 
Повідомлень: 10630
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
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