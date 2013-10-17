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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09
Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
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Water
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13
Water написав:
Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
Не более двух часов, обычно через час платёж доходит в банки, которые не задерживают зачисление
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