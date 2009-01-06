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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388738883889389038913892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13

  Water написав:Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.

Не более двух часов, обычно через час платёж доходит в банки, которые не задерживают зачисление
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:37

  MASolomko написав:
  Striker написав:Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП.
Ответ полученный по форме F1401802?

Да.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:45

  Stringer написав:Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
На форуме проскакивала инфа, что если вылезешь, то на всю сумму будет 12% - а рисковать не стоит :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 364
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:49

  omb написав:
  Stringer написав:Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
На форуме проскакивала инфа, что если вылезешь, то на всю сумму будет 12% - а рисковать не стоит :)

Ну действительно вылезать не стоит, поэтому надо держать ровно 15 тыщ и ни копейкой больше
Stringer
 
Повідомлень: 10641
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50

Stringer ну так получишь % за хранение и вылетишь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 364
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:53

  omb написав:Stringer ну так получишь % за хранение и вылетишь

Ну так каждый первый день месяца снимать проценты, и делов то ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:11

  Stringer написав:
  omb написав:Stringer ну так получишь % за хранение и вылетишь

Ну так каждый первый день месяца снимать проценты, и делов то ;-)

Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker, менеджеры приняли эту заполненную форму без претензий? Просто там ни номера обращения нет и любых данных для её верификации.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:18

  MASolomko написав:Striker, менеджеры приняли эту заполненную форму без претензий? Просто там ни номера обращения нет и любых данных для её верификации.

В ТАСе приняли, ничего не сказали.
Striker
 
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