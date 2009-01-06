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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:09
Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
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Water
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13
Water написав:
Сколько по времени обычно идет платеж по IBAN реквизитам?
Альфа повисла, заплатил через Форвард, платеж уже час висит в обработке.
Не более двух часов, обычно через час платёж доходит в банки, которые не задерживают зачисление
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:37
MASolomko написав: Striker написав:
Нет, я оформлял онлайн через Фискальную службу с помощью ЭЦП.
Ответ полученный по форме F1401802?
Да.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:45
Stringer написав:
Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
На форуме проскакивала инфа, что если вылезешь, то на всю сумму будет 12% - а рисковать не стоит
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:49
omb написав: Stringer написав:
Уже не первый раз встречаю, то 14999, теперь 14500 - почему такие цифры, если 12% будет начисляться на суммы от 15000,01?
На форуме проскакивала инфа, что если вылезешь, то на всю сумму будет 12% - а рисковать не стоит
Ну действительно вылезать не стоит, поэтому надо держать ровно 15 тыщ и ни копейкой больше
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50
Stringer ну так получишь % за хранение и вылетишь
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:53
omb написав:Stringer
ну так получишь % за хранение и вылетишь
Ну так каждый первый день месяца снимать проценты, и делов то
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:11
Stringer написав: omb написав:Stringer
ну так получишь % за хранение и вылетишь
Ну так каждый первый день месяца снимать проценты, и делов то
Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:12
Striker, менеджеры приняли эту заполненную форму без претензий? Просто там ни номера обращения нет и любых данных для её верификации.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:18
MASolomko написав:
Striker, менеджеры приняли эту заполненную форму без претензий? Просто там ни номера обращения нет и любых данных для её верификации.
В ТАСе приняли, ничего не сказали.
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Striker
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