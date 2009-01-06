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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38883889389038913892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оставил заявку по реферальной ссылке, после звонка с банка пришел в отделение, там сказали, что по этой бонусной программе могут открыть только именную карту. Какой в этом смысл, если за именую нужно заплатить 50 грн за оформление...

Еще из оригинального: для открытия дебетной карты им нужно указать два телефонных номера, иначе "программа не пропускает заявку".
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:24

  Imp_666 написав:Оставил заявку по реферальной ссылке, после звонка с банка пришел в отделение, там сказали, что по этой бонусной программе могут открыть только именную карту. Какой в этом смысл, если за именую нужно заплатить 50 грн за оформление...

Еще из оригинального: для открытия дебетной карты им нужно указать два телефонных номера, иначе "программа не пропускает заявку".

Це якийсь розвід.
Де це було...треба чинити шкандаль. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28

Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:29

Imp_666 ну укажи телефон 2 друзей, в чем проблема

Мне кредитку дали по названию предприятия, 1 тел сотрудника и 1 тел родстввенника
Востаннє редагувалось omb в Сер 26 лют, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних. :)


Про хоть 1 день то инфа от Кума) или есть где почитать?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:36

  Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних. :)


Про хоть 1 день то инфа от Кума) или есть где почитать?

Тут вже стільки інтерпретацій було...що я свою придумав. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:41

  Striker написав:Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:

Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:43

  Stringer написав:
  Striker написав:Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:

Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?

Нет, работаю на гос предприятии. Само предприятие связано с военной и космической сферой. Позвонил на горячку, сказали, что банк может отказывать и не известно по какой причине. :shock:
Востаннє редагувалось Striker в Сер 26 лют, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. Они там обкуренные что ли?

Видно в банки є компрометуюча інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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