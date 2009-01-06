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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:20
Оставил заявку по реферальной ссылке, после звонка с банка пришел в отделение, там сказали, что по этой бонусной программе могут открыть только именную карту. Какой в этом смысл, если за именую нужно заплатить 50 грн за оформление...
Еще из оригинального: для открытия дебетной карты им нужно указать два телефонных номера, иначе "программа не пропускает заявку".
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Imp_666
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:24
Imp_666 написав:
Оставил заявку по реферальной ссылке, после звонка с банка пришел в отделение, там сказали, что по этой бонусной программе могут открыть только именную карту. Какой в этом смысл, если за именую нужно заплатить 50 грн за оформление...
Еще из оригинального: для открытия дебетной карты им нужно указать два телефонных номера, иначе "программа не пропускает заявку".
Це якийсь розвід.
Де це було...треба чинити шкандаль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28
Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА
. Большими буквами.
Они там обкуренные что ли?
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:29
Imp_666 ну укажи телефон 2 друзей, в чем проблема
Мне кредитку дали по названию предприятия, 1 тел сотрудника и 1 тел родстввенника
Востаннє редагувалось omb
в Сер 26 лют, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:30
Квесторе_поверніться написав:
Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних.
Про хоть 1 день то инфа от Кума) или есть где почитать?
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Aps
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:36
Aps написав: Квесторе_поверніться написав:
Хочаб 1 день після 11 березня більше 15000 - 12% річних.
Про хоть 1 день то инфа от Кума) или есть где почитать?
Тут вже стільки інтерпретацій було...що я свою придумав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:41
Striker написав:
Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА
. Большими буквами.
Они там обкуренные что ли?
Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:42
Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:43
Stringer написав: Striker написав:
Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА
. Большими буквами.
Они там обкуренные что ли?
Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?
Нет, работаю на гос предприятии. Само предприятие связано с военной и космической сферой. Позвонил на горячку, сказали, что банк может отказывать и не известно по какой причине.
Востаннє редагувалось Striker
в Сер 26 лют, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:44
Striker написав:
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. Они там обкуренные что ли?
Видно в банки є компрометуюча інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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