Додано: Сер 26 лют, 2020 17:42

Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.

Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?

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