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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:45
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. Они там обкуренные что ли?
Видно в банки є компрометуюча інфо.
Нет у них нифига, это бред какой-то.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:47
Striker написав: Stringer написав: Striker написав:
Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА
. Большими буквами.
Они там обкуренные что ли?
Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?
Нет, работаю на гос предприятии. Само предприятие связано с военной и космической сферой. Позвонил на горячку, сказали, что банк может отказывать и не известно по какой причине.
В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:47
А шановний офПред тут ще є?
Може він доложить як прОцент по КОКОдебіт з 11 березня буде рахуватись?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:50
Striker написав:
Нет у них нифига, это бред какой-то.
Співчуваю Вам...але це щось неспроста.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:51
Stringer написав:
В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?
Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54
Striker написав: Stringer написав:
В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?
Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.
Вам тупо отказали в обслуживание, это значит, что финмониторинг банка что то на вас нарыл, у форварда он конечно не отличается особой адекватностью, но что то им не понравилось
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:55
Stringer
а толку рыть на дебетку
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
Stringer написав: Striker написав: Stringer написав:
В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?
Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.
Вам тупо отказали в обслуживание, это значит, что финмониторинг банка что то на вас нарыл, у форварда он конечно не отличается особой адекватностью, но что то им не понравилось
Может быть из-за того, что за последние пару дней оформил ТАС и Моно? И приват ещё был до этого. А нелегального у меня ничего, зарплата официальная на приват приходит и всё.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:57
omb написав:Stringer
а толку рыть на дебетку
Сейчас финмониоринги получили большие полномочия и без их одобрения вы клиентом банка не станете
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:00
Stringer тогда б были проблемы и по существующим счетам - тут что-то другое
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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