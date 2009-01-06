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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3889389038913892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. Они там обкуренные что ли?

Видно в банки є компрометуюча інфо.

Нет у них нифига, это бред какой-то.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:47

  Striker написав:
  Stringer написав:
  Striker написав:Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:

Тут уже кто то описывал похожий случай, вы не военный?

Нет, работаю на гос предприятии. Само предприятие связано с военной и космической сферой. Позвонил на горячку, сказали, что банк может отказывать и не известно по какой причине. :shock:

В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:47

А шановний офПред тут ще є?
Може він доложить як прОцент по КОКОдебіт з 11 березня буде рахуватись?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Нет у них нифига, это бред какой-то.

Співчуваю Вам...але це щось неспроста.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:51

  Stringer написав:В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?

Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54

  Striker написав:
  Stringer написав:В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?

Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.

Вам тупо отказали в обслуживание, это значит, что финмониторинг банка что то на вас нарыл, у форварда он конечно не отличается особой адекватностью, но что то им не понравилось
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:55

Stringer а толку рыть на дебетку :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56

  Stringer написав:
  Striker написав:
  Stringer написав:В должниках у исполнительной службы не числитесь, алименты, просроченные штрафы, коммуналка?

Нет. Коммуналка только в этом месяце не всё заплатил, деньги на другое дело ушли. Ну и ТАС же с Моней почему-то выдали карты.

Вам тупо отказали в обслуживание, это значит, что финмониторинг банка что то на вас нарыл, у форварда он конечно не отличается особой адекватностью, но что то им не понравилось

Может быть из-за того, что за последние пару дней оформил ТАС и Моно? И приват ещё был до этого. А нелегального у меня ничего, зарплата официальная на приват приходит и всё.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:57

  omb написав:Stringer а толку рыть на дебетку :)

Сейчас финмониоринги получили большие полномочия и без их одобрения вы клиентом банка не станете
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:00

Stringer тогда б были проблемы и по существующим счетам - тут что-то другое
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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