Может рефка палёная попалась? Попробовать просто через сайт?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:00
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:02
Striker, таке щоб виганяли з Фарса вже тут було.
Але щоб не пущали...це вперше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дубль два.
Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
С перелимитом, все возможно
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:10
Це в Фарсі таке бізобразіє?
Треба писати скаргу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:16
Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Найцікавіше, що мені на мій номер не надійшло таке повідомлення. А ось родичу, і можливо, колезі, прийшло.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
спробуйте використати офіц. інформацію
viewtopic.php?p=4829436#p4829436
+50грн !
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна на Кисіля (Голову Правління)
Це ж не зберігають банківську таємницю, розголошують третім особам.
СМС про заборгованість можуть приходити Вам і тільки Вам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:24
А от них запрос в Бюро кредитных историй был? Не смотрели в апликухе УБКИ?
Учитывая как Вы активно подаете заявки на карты они могли притормозить и дебетку.
Да и другие банки увидев много запросов в короткий срок могут не дать лимит или существенно его снизить.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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