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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3889389038913892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:00

  omb написав:Stringer тогда б были проблемы и по существующим счетам - тут что-то другое

Может рефка палёная попалась? :lol: Попробовать просто через сайт?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:02

Striker, таке щоб виганяли з Фарса вже тут було.
Але щоб не пущали...це вперше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дубль два.
Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  omb написав:Stringer тогда б были проблемы и по существующим счетам - тут что-то другое

Может рефка палёная попалась? Попробовать просто через сайт?
С перелимитом, все возможно
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:10

  _PORT_UA написав:Дубль два.
Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?

Це в Фарсі таке бізобразіє?
Треба писати скаргу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:16

  Квесторе_поверніться написав:
  _PORT_UA написав:Дубль два.
Добрый день. Я немного в замешательстве. При оформлении Кредитки оставил контакты родственника и коллеги. Сегодня звонит родственник и говорит, что ему пришло СМС о моем задолженности по карте! Что за ерунда? На горячей линии сказали,что это нормально и ничего изменить не смогут.
Зачем мне,чтобы коллега и родственник знали о моих расходах?

Це в Фарсі таке бізобразіє?
Треба писати скаргу.

Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Найцікавіше, що мені на мій номер не надійшло таке повідомлення. А ось родичу, і можливо, колезі, прийшло.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:А кому писати скаргу?


спробуйте використати офіц. інформацію

viewtopic.php?p=4829436#p4829436
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:А кому писати скаргу?

Можна на Кисіля (Голову Правління)
Це ж не зберігають банківську таємницю, розголошують третім особам.
СМС про заборгованість можуть приходити Вам і тільки Вам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:11

В Алле сходу налили 22500. День прошел не зря. :D
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:24

  Striker написав:Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:

А от них запрос в Бюро кредитных историй был? Не смотрели в апликухе УБКИ?
Учитывая как Вы активно подаете заявки на карты они могли притормозить и дебетку.
Да и другие банки увидев много запросов в короткий срок могут не дать лимит или существенно его снизить.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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