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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:40
_PORT_UA написав:
Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47
ramaz написав: Striker написав:
Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА
. Большими буквами.
Они там обкуренные что ли?
А от них запрос в Бюро кредитных историй был? Не смотрели в апликухе УБКИ?
Учитывая как Вы активно подаете заявки на карты они могли притормозить и дебетку.
Да и другие банки увидев много запросов в короткий срок могут не дать лимит или существенно его снизить.
У меня статус-контроль не включен, не могу видеть. Завтра в отделение пойду, попробую оформить. Тут намекнули, что на рефке перелимит какой-то может быть.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:48
ukrprom2014 написав:
Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах по ранее оформленной кредитной карте?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:54
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
Яку рефку...Ви в темі?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:03
_PORT_UA написав:
Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Найцікавіше, що мені на мій номер не надійшло таке повідомлення. А ось родичу, і можливо, колезі, прийшло.
Возможно, перепутали местами номера, когда оформляли. Надо, чтобы в отделении проверили
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