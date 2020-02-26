Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47
У меня статус-контроль не включен, не могу видеть. Завтра в отделение пойду, попробую оформить. Тут намекнули, что на рефке перелимит какой-то может быть.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах по ранее оформленной кредитной карте?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:54
Яку рефку...Ви в темі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:03
Возможно, перепутали местами номера, когда оформляли. Надо, чтобы в отделении проверили
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня кура на Оболони вбила телефон вообще левого чела, хорошо что в тот момент я дебитку как раз активировал и барышня на ГЛ сказала что ее послал один из моих "родственников".
А тож не мой родственник! Кура извинялась, так потом мне еще карту не ту дала, пришлось с Петровки рулить снова на Оболонь.
Короче от отделения сильно зависит компетенция.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:40
ukrprom2014
Но вопрос-то: "И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах по ранее оформленной кредитной карте?" Особенно интересно каким буком тут рефка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:34
Кстати у меня знакомый тож не очень доволен оформлением на Оболони, посередине процесса сотрудницу банка вызвала начальница и та тупо ушла. Посим если есть возможность, лучше на Подол.
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