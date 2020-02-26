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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3890389138923893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Так в Форварді. А кому писати скаргу?

Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47

  ramaz написав:
  Striker написав:Оформил дебетку. Спросил можно ли оформить кредитку с 0 лимитом без указания номеров - нельзя. Нужно ФИО руководителя, 3 номера - номер отдела кадров или бухгалтерии и т.д., 1 родственник, 1 друг/знакомый.
Пока писал пост пришло смс: По вашій заявці на дебетову карту - ВІДМОВА. Большими буквами. :shock: Они там обкуренные что ли? :shock:

А от них запрос в Бюро кредитных историй был? Не смотрели в апликухе УБКИ?
Учитывая как Вы активно подаете заявки на карты они могли притормозить и дебетку.
Да и другие банки увидев много запросов в короткий срок могут не дать лимит или существенно его снизить.

У меня статус-контроль не включен, не могу видеть. Завтра в отделение пойду, попробую оформить. Тут намекнули, что на рефке перелимит какой-то может быть.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.

И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах по ранее оформленной кредитной карте?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:54

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Так в Форварді. А кому писати скаргу?

Ничего никому не пишите.
Попробуйте по другой рефке податься.
И отделение выберите тоже другое.

Яку рефку...Ви в темі?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:03

  _PORT_UA написав:Так в Форварді. А кому писати скаргу?
Найцікавіше, що мені на мій номер не надійшло таке повідомлення. А ось родичу, і можливо, колезі, прийшло.

Возможно, перепутали местами номера, когда оформляли. Надо, чтобы в отделении проверили
    +50 грн
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  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах

У меня кура на Оболони вбила телефон вообще левого чела, хорошо что в тот момент я дебитку как раз активировал и барышня на ГЛ сказала что ее послал один из моих "родственников".
А тож не мой родственник! Кура извинялась, так потом мне еще карту не ту дала, пришлось с Петровки рулить снова на Оболонь.
Короче от отделения сильно зависит компетенция.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:40

ukrprom2014
Но вопрос-то: "И как это поможет избежать информирования родственников и коллег о долгах по ранее оформленной кредитной карте?" Особенно интересно каким буком тут рефка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:34

Кстати у меня знакомый тож не очень доволен оформлением на Оболони, посередине процесса сотрудницу банка вызвала начальница и та тупо ушла. Посим если есть возможность, лучше на Подол.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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