kharkiver написав:Це щось глобальне, у Монобанку схожі проблеми, Приват у застосунку пише таке:
Из той информации, что попадалась, - это Альфа-Банк всех "осчастливил". По крайней мере, других причин не видел. Хотя здесь на форуме, наверное, больше других досталось почему-то Монобанку, даже больше, чем самой Альфе, несмотря на то, что двойные списывания были у клиентов разных банков.
А я почему-то так понял, что задвоения были как-то связаны с изей, который пользует аллын эквайринг и в прошлом месяце феерил акцией по оплате комуналя. По крайней мере первые сообщения о задвоениях с изей были связаны.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
proftpd66 написав:Форвард банк ставить лимит 1000грн за расчет, и если Вы изменяете лимит они пишут, ДАЖЕ, в приложении что Вы берете ответственность на себя за все действия.
То есть Вас бы устроило сообщение о том, что ответственность лежит на Вас?
proftpd66 написав:Если Вы держите 2млн. грн и их просто спишут. Алка, что, банкротится чтобы выплатить 1000 раз по 10млн? Алка, она будет как транзитный хаб, который, использует школота.
Я даже больше скажу, в определенных ситуациях деньги спишут, даже если Вы их там не держите. Причем это сделает и Форвард, и Ваши любимые Ощад с Укрэксимом. И даже в этой истории с задвоениями
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Flamingo написав:А я почему-то так понял, что задвоения были как-то связаны с изей, который пользует аллын эквайринг и в прошлом месяце феерил акцией по оплате комуналя. По крайней мере первые сообщения о задвоениях с изей были связаны.
Писали, что пострадали и клиенты, которые в этот период пользовались терминалами Альфы:
Вкладчик1234 написав:
Stringer написав:Это получается, что изя пытается списать с карт клиентов, которые баловались сбоем с кешбеком, дополнительные деньги с помощью альфабанка, и моня, без подтверждения со стороны клиента им это позволил? А теперь винит в том, что у него дырка в безопасности Альфу?
Нет. Получается, кто пользовался своими картами в онлайн и офлайн терминалах альфы - попали под раздачу
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
банк форварт РЕАЛЬНО (выделил специально) сообщает в моб. приложении, что вся ответственность лежит на Вас, если Вы измените лимит. Зачем менять лимит полностью??? я держу 10 млн, я как самодомазохист и открою лимит на 10 млн. Смысл? Лимит будет 10 грн, алкашам на пиво. Всё Каждый день могут воровать, хоть через Алку, хоть через Индийский банкомат. Но только по 10 грн
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
ingtrans написав:Я даже больше скажу, в определенных ситуациях деньги спишут, даже если Вы их там не держите. Причем это сделает и Форвард, и Ваши любимые Ощад с Укрэксимом. И даже в этой истории с задвоениями
если стоит лимит за 10 грн в банке, и школота у Алки хочется снять 2млн. Лимит отклонет операцию. (там есть один ньюанс, но по другой теме)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 Дались Вам эти лимиты. Лимиты лимитами, а определенные операции пройдут, не глядя ни на какие лимиты о суммы остатков на счету. Грубо говоря, Ваши 10 млн. с Вас могут списать, даже если установлен нулевой лимит и 10 млн. у Вас нет. То что у Форварда где-то установлен лимит 1000 грн Вас может, например, не спасти от списания 1000 евро штрафов за нарушение ПДД на арендованном автомобиле за границей.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans написав:proftpd66 Дались Вам эти лимиты. Лимиты лимитами, а определенные операции пройдут, не глядя ни на какие лимиты о суммы остатков на счету. Грубо говоря, Ваши 10 млн. с Вас могут списать, даже если установлен нулевой лимит и 10 млн. у Вас нет. То что у Форварда где-то установлен лимит 1000 грн Вас может, например, не спасти от списания 1000 евро штрафов за нарушение ПДД на арендованном автомобиле за границей.
это УЖЕ вторая тема разговора
Списать, можно, да, но там можно это оспорить . А в случае воровства, Вы не оспорите.
Для гостиниц и для аренды машин: Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в разных банках или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.
Причем тут это вообще?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 написав:А в случае воровства, Вы не оспорите.
Почему это? И опять же, с чего Вы взяли, что в Монобанке нет лимита?
proftpd66 написав:Для гостиниц и для аренды машин: Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в любом банке или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.
Вы, наверное, чисто теоретически рассуждаете. Можете, конечно, и открыть припейд и т.п., только далеко не все компании, а скорее даже очень редкие, дадут в аренду машину на неименную карту. Более того, многие даже на именную дебетку не дадут. Знают они таких хитреньких.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка