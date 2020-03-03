Додано: Вів 03 бер, 2020 23:08

proftpd66

Дались Вам эти лимиты. Лимиты лимитами, а определенные операции пройдут, не глядя ни на какие лимиты о суммы остатков на счету. Грубо говоря, Ваши 10 млн. с Вас могут списать, даже если установлен нулевой лимит и 10 млн. у Вас нет. То что у Форварда где-то установлен лимит 1000 грн Вас может, например, не спасти от списания 1000 евро штрафов за нарушение ПДД на арендованном автомобиле за границей.