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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3918391939203921>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:40

  omb написав:Квесторе_поверніться Ух ты жесть какая :)

Незрозуміло тоді в чому аХція?
Зйом з КОКОкредіт і так без комісії.
Не включають місяць прОцент на кредитні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:19

  MASolomko написав:escobar, от 100 до 15 000 грн. Свыше — процент ниже.

И с 11.03
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подняли с нуля кредитный лимит по кредитке, полученной еще в ноябре.
Безо всякой с моей стороны инициативы. Вчера позвонили, спросили хочу ли я лимит - сегодня пришло сообщение об установлении.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Сер 04 бер, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:35

ramzes4
Карта лежала без дела?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:44

  Vorlon написав:ramzes4
Карта лежала без дела?

Нет, в ноябре-январе довольно активно пользовался в кешбэчных категориях. С конца января уже лежала.
Ну и депозит в январе оформил.
Возможно что-то из этого повлияло.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:10

ramzes4 скорее всего депозит, это ж гарантия как-никак
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ramzes4 написав:Подняли с нуля кредитный лимит по кредитке

Думают нажиться и будут ждать что Вы ОМП пропустите :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:40

Історія по бондах і Таріко продовжується
https://www.rbc.ru/finances/05/03/2020/5e5fc7bc9a7947caf66669ba?from=from_main
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:50

Квесторе_поверніться такое, тут же все равно отдельное юрлицо со своим портфелем
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:56

  omb написав:Квесторе_поверніться такое, тут же все равно отдельное юрлицо со своим портфелем

Це все справи репутаційні.
Обіцяв заплатити купон буржуїнам Таріко і не платить.
Після цього з ним ніхто не захоче справу мати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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