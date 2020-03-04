Незрозуміло тоді в чому аХція?
Зйом з КОКОкредіт і так без комісії.
Не включають місяць прОцент на кредитні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 12:40
Незрозуміло тоді в чому аХція?
Зйом з КОКОкредіт і так без комісії.
Не включають місяць прОцент на кредитні?
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Додано: Сер 04 бер, 2020 14:19
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подняли с нуля кредитный лимит по кредитке, полученной еще в ноябре.
Безо всякой с моей стороны инициативы. Вчера позвонили, спросили хочу ли я лимит - сегодня пришло сообщение об установлении.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Сер 04 бер, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:44
Нет, в ноябре-январе довольно активно пользовался в кешбэчных категориях. С конца января уже лежала.
Ну и депозит в январе оформил.
Возможно что-то из этого повлияло.
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:10
ramzes4 скорее всего депозит, это ж гарантия как-никак
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думают нажиться и будут ждать что Вы ОМП пропустите
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:40
Історія по бондах і Таріко продовжується
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:50
Квесторе_поверніться такое, тут же все равно отдельное юрлицо со своим портфелем
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:56
Це все справи репутаційні.
Обіцяв заплатити купон буржуїнам Таріко і не платить.
Після цього з ним ніхто не захоче справу мати.
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