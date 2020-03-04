|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:17
Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|82409
|9709504
|
|
|220
|53047
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17669
|2482461
|
|